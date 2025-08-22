Член ОПГ Чынгыза Джумагулова с приятелями задержан по подозрению в мошенничестве

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали члена ОПГ 37-летнего Э.Т.З. и его двух подельников по подозрению в мошенничестве с авто. Об этом сообщили в пресс-службе СБНОН МВД КР.

Отмечается, что в середине августа 2024 года мужчина продал знакомым автомобиль марки Range Rover за $65 тысяч в рассрочку на три месяца, но покупатели не выполнили своих обязательств и скрылись.

Сотрудники СБНОН задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний Э.Т.З., состоящий на учете МВД как активный член ОПГ Чынгыза Джумагулова, известного по прозвищу Доо Чынгыз, 38-летнего Т.Т.Т. и 34-летнего М.У.Д. Все трое водворены в ИВС ГУВД Бишкека.