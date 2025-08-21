16:24
Происшествия

В Баткене пресечена контрабанда КРС и МРС

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что за последние три дня военнослужащие Главного управления Пограничной службы ГКНБ КР по Баткенской области пресекли четыре попытки контрабанды в Баткенской области.

В ходе операций были задержаны два человека и изъято девять голов крупного и 64 головы мелкого рогатого скота.

— 20 августа в селе Раззаков задержаны двое граждан, пытавшихся перегнать 6 голов КРС в Таджикистан.

— 19 и 21 августа на кыргызско-узбекской границе предотвращены две попытки незаконного перемещения скота. В первом случае задержан гражданин, перегонявший 64 баранов в Узбекистан. Во втором — неизвестные оставили две головы КРС и скрылись.

— 21 августа на участке ответственности пограничной заставы «Кулунду» контрабандисты, пытавшиеся переправить одну голову КРС, бросили животное в канал и скрылись. Бык был спасен пограничниками.

Все задержанные и скот переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, 20 августа на участке ответственности Лейлекского пограничного отряда, в непосредственной близости от кыргызско-таджикской государственной границы, пограничным нарядом была остановлена для досмотра автомашина марки LADA под управлением гражданина Кыргызской Республики А. уулу К., 1989 года рождения.

В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено 20 блоков, содержащих 480 банок энергетических напитков GORILLA. Водитель не смог предоставить разрешительные документы на перевозимый груз, что является нарушением пограничного и таможенного законодательства.

После оформления акта задержания и составления необходимых процессуальных документов нарушитель и контрабандный груз были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР для проведения дальнейшего разбирательства и принятия решения в соответствии с законодательством.
