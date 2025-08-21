13:24
Происшествия

В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии

В селе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района был установлен гражданин С.К., который незаконно выкапывал, собирал и сушил корни макратомии. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, проверочные мероприятия в данном направлении были проведены 20 августа 2025 года в селе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района. У гражданина было обнаружено девять мешков корней макратомии общим весом 374,7 килограмма, которые были переданы в Джумгальский районный отдел внутренних дел для принятия соответствующих мер.

В настоящее время в соответствии с законодательством проводится расследование и собираются все доказательства по факту нарушения.
