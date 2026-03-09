Высадить 9 миллионов деревьев в 2026 году планируют в Кыргызстане

В Кыргызстане продолжается национальная кампания «Жашыл мурас», в рамках которой в стране ведется масштабная посадка деревьев. По данным местных государственных органов, на сегодня в республике высадили 3 миллиона 820 тысяч 663 саженца на общей площади 3 тысячи 250,6 гектара.

Отмечается, что работы по поливу и охране высаженных деревьев проводят своевременно.

В 2025 году в рамках кампании по всей стране высадили 8 миллионов 239 тысяч 915 саженцев на площади 6 тысяч 420 гектаров. Показатель их приживаемости составил 74,5 процента.

Среди высаженных деревьев — тополь, карагач, береза, дуб, грецкий орех, фисташка, миндаль, яблоня, абрикос, тянь-шаньская ель, сосна, арча (можжевельник), тутовое дерево и другие виды.

В 2026 году в Кыргызстане планируют высадить 9 миллионов деревьев. Кампания направлена на улучшение экологической ситуации и увеличение площади зеленых насаждений в стране.