Происшествия

В Кыргызстане с вершины Байчечекей эвакуировали двух российских альпинистов

В Чуйской области Кыргызстана спасатели эвакуировали двоих российских альпинистов, застрявших на вершине Байчечекей в ущелье Ала-Арча. Об этом сообщили в пресс- службе МЧС КР.

По ее данным, инцидент произошел вечером 20 августа. Альпинисты, возвращаясь с вершины по сложному маршруту Ильюшинка 4б, в темноте потеряли ориентиры и были вынуждены остаться ночевать в горах.

Учитывая сложные погодные и высотные условия (высота вершины составляет 4 тысячи 515 метров над уровнем моря), на рассвете было принято решение привлечь авиацию. Уже в 6.55 утра спасатели добрались до альпинистов и в 7.19 их доставили в Бишкек, где медики оказали первую помощь.

По предварительным данным, состояние здоровья альпинистов удовлетворительное.
