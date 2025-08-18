Airbus A320 отечественной авиакомпании Aero Nomad Airlines не смог приземлиться в аэропорту города Ош и вернулся в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Фото из интернета . Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна

Известно, что пассажирский самолет вылетел из Москвы в Ош в 11.20, но из-за технической неисправности судну пришлось вернуться и совершить посадку во Внуково.

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» 24.kg сообщили, что самолет совершил посадку в 17.30 по бишкекскому времени.

«Из-за технической неисправности детали самолета оба пилота приняли решение полететь обратно в Москву и там посадить судно. Пассажиров разместили в стерильной зоне. На замену детали потребуется 3 часа», — отметили в компании.

С экипажем и пассажирами все хорошо, после окончания ремонтных работ самолет вылетит в Ош.