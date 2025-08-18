16:07
Происшествия

Коррупция. Задержан глава айыльного округа Каныш-Кыя Чаткальского района

ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках продолжающейся работы по демонтажу коррупционных проявлений в органах местного самоуправления установлено, что глава айыльного округа Каныш-Кыя Чаткальского района Т.Б.А., злоупотребляя своим должностным положением, вымогал денежные средства у подрядчика 10 процентов отката в сумме 2,5 миллиона сомов за лоббирование в проведенном тендере на строительство спортивного зала в селе Жаны-Базар айыльного округа Каныш-Кыя на 25 миллионов сомов.

15 августа 2025 года в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 343 (вымогательство взятки) УК КР, при получении взятки с поличным задержан глава айыльного округа Каныш-Кыя Чаткальского района Т.Б.А.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР по городу Джалал-Абаду, ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340045/
