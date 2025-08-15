22:11
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в другой стране

В Бишкеке задержан гражданин А.Д., 1982 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами одного из иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что А.Д. обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере на территории другой страны.

По данным следствия, в декабре 2019-го он, занимая должность директора одного из коммерческих предприятий, совместно с соучастниками незаконно реализовал торговые места в строящемся здании, не имея правоустанавливающих документов. С декабря 2019 года по март 2022-го от 11 пострадавших получено в общей сложности $168 тысяч 450. Но оплаченные площади потерпевшим не были переданы.

В МВД добавили, что в июле 2025 года компетентные органы иностранного государства возобновили расследование и объявили А.Д. в международный розыск по линии Интерпола. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339843/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
О мошенниках, рассылающих фейковые сообщения, предупредило Минприроды КР
Микрофинансовые организации Кыргызстана обяжут противодействовать мошенничеству
Внимание! Неизвестная женщина обзванивает кыргызстанцев от имени Минэкономики
МВД предупреждает: в интернете появились фейковые видео с участием милиционеров
Прикрываясь связями в ГКНБ, мужчина вымогал $2,5 тысячи и iPhone у кыргызстанки
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество
Подозреваемый в мошенничестве пытался дать взятку милиционеру
Задержан мужчина за мошенничество с землей в Чуйской области
Мошенничество с обещаниями «легкой работы» за границей продолжается в КР
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
На&nbsp;юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
Организовала перекрытие дороги в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; задержана подозреваемая Организовала перекрытие дороги в «Кок-Жаре» — задержана подозреваемая
Подросток утонул в&nbsp;селе Бостери на&nbsp;Иссык-Куле Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
15 августа, пятница
22:00
Возник конфликт с финансово-кредитной организацией? Нацбанк пояснил, как быть Возник конфликт с финансово-кредитной организацией? Нац...
21:48
Продукция не соответствует ГОСТу. Приостановлена работа асфальтового завода
21:25
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в другой стране
21:12
На улице Оренбургской восстановили водоснабжение. Комментарий мэрии Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 августа: переменная облачность