В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в другой стране

В Бишкеке задержан гражданин А.Д., 1982 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами одного из иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что А.Д. обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере на территории другой страны.

По данным следствия, в декабре 2019-го он, занимая должность директора одного из коммерческих предприятий, совместно с соучастниками незаконно реализовал торговые места в строящемся здании, не имея правоустанавливающих документов. С декабря 2019 года по март 2022-го от 11 пострадавших получено в общей сложности $168 тысяч 450. Но оплаченные площади потерпевшим не были переданы.

В МВД добавили, что в июле 2025 года компетентные органы иностранного государства возобновили расследование и объявили А.Д. в международный розыск по линии Интерпола.