Дело экс-главы Минцифры Азамата Дыйканбаева не расследуется с августа этого года. Об этом сообщил его адвокат Кайсын Абакиров.

Он напомнил, что в производстве старшего следователя МВД Самата Шадманова находится уголовное дело в отношении начальника отдела информационных технологий Государственной таможенной службы (экс-глава Минцифры) Азамата Дыйканбаева и других по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере, совершенное вместе с пособниками».

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 7 августа 2024 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого бывшего вице-премьера Азамата Дыйканбаева изменена на подписку о невыезде.

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«С 7 августа никаких следственных и иных процессуальных действий по данному делу вообще не производится. Нарушения уголовно-процессуального законодательства налицо, и они выражаются в бездействии должностных лиц СС МВД КР, выразившееся в неисполнении своих процессуальных полномочий в соответствии с уголовно-процессуальным законом Кыргызской Республики, нарушая все мыслимые и немыслимые сроки», — отмечает адвокат Кайсын Абакиров.

По его словам, уголовное дело возбуждено незаконно и материальный ущерб, причиненный государству до настоящего времени не установлен, что само по себе вызывает сомнения в компетенции старшего следователя Самата Шадманова.

«Азамат Дыйканбаев никогда не имел доступа к автоматизированной системе ГТС, и он никаким образом не мог влиять на ее работу. Мы уверены, что уголовное дело будет прекращено за отсутствием состава преступления в его действиях, но вопрос когда?» — задался вопросом защитник.