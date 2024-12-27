Дело экс-главы Минцифры Азамата Дыйканбаева не расследуется с августа этого года. Об этом сообщил его адвокат Кайсын Абакиров.
Он напомнил, что в производстве старшего следователя МВД Самата Шадманова находится уголовное дело в отношении начальника отдела информационных технологий Государственной таможенной службы (экс-глава Минцифры) Азамата Дыйканбаева и других по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере, совершенное вместе с пособниками».
Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 7 августа 2024 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого бывшего вице-премьера Азамата Дыйканбаева изменена на подписку о невыезде.
«С 7 августа никаких следственных и иных процессуальных действий по данному делу вообще не производится. Нарушения уголовно-процессуального законодательства налицо, и они выражаются в бездействии должностных лиц СС МВД КР, выразившееся в неисполнении своих процессуальных полномочий в соответствии с уголовно-процессуальным законом Кыргызской Республики, нарушая все мыслимые и немыслимые сроки», — отмечает адвокат Кайсын Абакиров.
По его словам, уголовное дело возбуждено незаконно и материальный ущерб, причиненный государству до настоящего времени не установлен, что само по себе вызывает сомнения в компетенции старшего следователя Самата Шадманова.
«Азамат Дыйканбаев никогда не имел доступа к автоматизированной системе ГТС, и он никаким образом не мог влиять на ее работу. Мы уверены, что уголовное дело будет прекращено за отсутствием состава преступления в его действиях, но вопрос когда?» — задался вопросом защитник.
Напомним, в мае 2021 года Азамата Дыйканбаева задержали по факту вымогательства взятки. Досудебное производство начато по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». По версии следствия, Азамат Дыйканбаев вымогал деньги за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по проекту.
Позже глава государства Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азамата Дыйканбаева с должности замглавы кабмина — министра цифрового развития. 21 мая 2021-го его водворили в СИЗО ГКНБ. В феврале 2022 года уголовное дело в отношении Азамата Дыйканбаева прекратили.
29 июля 2024 года защитник сообщал, что в отношении бывшего министра цифрового развития Азамата Дыйканбаева вновь завели уголовное дело.