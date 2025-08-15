12:46
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Происшествия

Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов

В сети появилось видео, на котором группа людей передвигается на квадроциклах по горной местности, нанося ущерб растительному покрову, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудниками милиции установлены участники инцидента. Они доставлены в подразделение для разбирательства. Один из задержанных Владимир Смирнов сообщил, что видео было снято более года назад. По его словам, движение по данной местности было вызвано отсутствием альтернативного маршрута. Он принес извинения за причиненный ущерб.
МВД Кыргызской Республики напоминает, что разрушение природных ландшафтов и повреждение растительности наносит долгосрочный ущерб экосистеме и может привести к утрате уникальных природных объектов. За подобные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

В настоящее время материалы по делу собраны и направлены в Следственную службу для юридической оценки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339738/
просмотров: 1152
Версия для печати
Материалы по теме
Использование квадроциклов ограничат в ряде природных зон Кыргызстана
Преступники, скрывавшиеся за рубежом, задержаны и ожидают экстрадиции
Современное здание и 16 машин: МВД обновляет силы ведомственной милиции
Подозреваемый в мошенничестве пытался дать взятку милиционеру
В Таласе открыли новую аллею милиции в виде звезды
В Кызыл-Кие задержан старший инспектор налоговой службы за взятку
Злоупотребление должностными полномочиями. В городе Ош задержаны госслужащие
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
Наркоборцы Кыргызстана показали журналистам свою работу изнутри
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
На&nbsp;юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
Организовала перекрытие дороги в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; задержана подозреваемая Организовала перекрытие дороги в «Кок-Жаре» — задержана подозреваемая
Подросток утонул в&nbsp;селе Бостери на&nbsp;Иссык-Куле Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
12:45
Разведение кузнечиков как новый вид бизнеса в Бишкеке Разведение кузнечиков как новый вид бизнеса в Бишкеке
12:43
Адылбек Касымалиев: ЕАЭС стал значимым центром экономического развития
12:39
Случаев сексуализированного насилия в условиях конфликта стало больше — ООН
12:20
Human Rights Watch призывает освободить правозащитницу Риту Карасартову
12:14
Токмак преобразится. Разработано эскизное предложение