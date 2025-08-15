12:46
Происшествия

МИД держит на контроле ситуацию с ДТП, где, возможно, пострадали туристы из КР

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в связи с публикациями в средствах массовой информации о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 14 августа 2025 года в районе Абу-Зенима (Арабская Республика Египет) с участием туристического автобуса, следовавшего по маршруту Шарм-эш-Шейх-Каир с иностранными гражданами, среди которых могут находиться граждане Кыргызской Республики, сообщает следующее.

В настоящее время посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия, аккредитованное по совместительству в Арабской Республике Египет, ведет работу с официальными органами египетской стороны по выяснению всех обстоятельств происшествия и подтверждению информации о возможном участии в ДТП граждан Кыргызской Республики.

МИД КР сообщает, что данный вопрос находится на особом контроле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339736/
просмотров: 478
