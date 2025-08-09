ГКНБ пресек факт вымогательства $10 тысяч у иностранного инвестора

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о задержании гражданина Германии Ф.В.Г. по подозрению в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере.
Отмечается, что вымогательство сопровождалось шантажом и угрозами обращения в правоохранительные и судебные органы. В настоящий момент продолжаются расследование и установление всех обстоятельств преступления.
ГКНБ предупреждает о недопустимости нарушения законодательства и обещает жестко пресекать преступные действия, в том числе уголовного характера.