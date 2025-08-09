ГКНБ пресек факт вымогательства $10 тысяч у иностранного инвестора

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о задержании гражданина Германии Ф.В.Г. по подозрению в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере.

По данным ведомства, в результате оперативно-следственных мероприятий подозреваемый задержан при получении $10 тысяч. Ранее Ф.В.Г. требовал у иностранного инвестора, ныне гражданина КР Н.М.И., $6,2 миллиона либо передачу имущественного комплекса в Токмаке (Чуйская область). При этом инвестор полностью погасил все финансовые обязательства перед подозреваемым.

Отмечается, что вымогательство сопровождалось шантажом и угрозами обращения в правоохранительные и судебные органы. В настоящий момент продолжаются расследование и установление всех обстоятельств преступления.

ГКНБ предупреждает о недопустимости нарушения законодательства и обещает жестко пресекать преступные действия, в том числе уголовного характера.