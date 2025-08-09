13:53
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Происшествия

ГКНБ пресек факт вымогательства $10 тысяч у иностранного инвестора

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о задержании гражданина Германии Ф.В.Г. по подозрению в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере.  

По данным ведомства, в результате оперативно-следственных мероприятий подозреваемый задержан при получении $10 тысяч. Ранее Ф.В.Г. требовал у иностранного инвестора, ныне гражданина КР Н.М.И., $6,2 миллиона либо передачу имущественного комплекса в Токмаке (Чуйская область). При этом инвестор полностью погасил все финансовые обязательства перед подозреваемым.

Отмечается, что вымогательство сопровождалось шантажом и угрозами обращения в правоохранительные и судебные органы. В настоящий момент продолжаются расследование и установление всех обстоятельств преступления.

ГКНБ предупреждает о недопустимости нарушения законодательства и обещает жестко пресекать преступные действия, в том числе уголовного характера.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339030/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Регистрация телефонов: создан государственный оператор под контролем ГКНБ
В Кара-Суу выявлен подпольный цех по производству газированных напитков
В Ошской области чекисты и милиция ищут 29 членов ОПГ
Замначальника одного из МТУ Бишкека задержан при получении взятки в $2,3 тысячи
С комбината в Кадамджае пытались вывезти сурьмяной концентрат на $600 тысяч
Бывший секретарь суда Каракола задержан при получении 70 тысяч сомов
Бывшие депутаты ЖК подозреваются в захвате угольного месторождения в Нарыне
Милиционер прикрывал канал незаконной миграции в КР. Подозреваемых задержали
За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйского РОВД
По подозрению в вымогательстве задержан член бывшей ОПГ Камчыбека Асанбека
Популярные новости
МВД предупреждает: в&nbsp;интернете появились фейковые видео с&nbsp;участием милиционеров МВД предупреждает: в интернете появились фейковые видео с участием милиционеров
Землетрясение в&nbsp;Джалал-Абаде. Пострадали дома и&nbsp;спортзал школы Землетрясение в Джалал-Абаде. Пострадали дома и спортзал школы
Самолет, вылетающий из&nbsp;Иркутска в&nbsp;Ош, чудом не&nbsp;столкнулся с&nbsp;вертолетом Самолет, вылетающий из Иркутска в Ош, чудом не столкнулся с вертолетом
По&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве взятки задержали сотрудника Счетной палаты&nbsp;КР По подозрению в вымогательстве взятки задержали сотрудника Счетной палаты КР
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
9 августа, суббота
13:42
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежно...
13:28
За один месяц в Бишкеке задержали 278 пьяных водителей
13:18
ГКНБ пресек факт вымогательства $10 тысяч у иностранного инвестора
13:15
В Жайылском районе за автохулиганство оштрафован водитель эвакуатора
13:10
В селе Тюпского района остались без питьевой воды из-за строительства дороги