Более тысячи нарушений земельного законодательства выявили в Кыргызстане

Служба по контролю за использованием земель и водных ресурсов провела 852 проверки в первом полугодии 2025-го, в результате чего выявила 1 тысячу 53 нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, к ответственности привлекли 380 человек. Сумма штрафов составила 4 миллиона 496 тысяч сомов. Кроме того, за повреждение земель предъявили иски на общую сумму 34 миллиона 999 тысяч 200 сомов.

Служба проводит систематический мониторинг и выявляет факты нецелевого использования или полного простоя земель. В случае обнаружения нарушений владельцам выдают письменное предписание с 30-дневным сроком на их устранение. Если его не выполняют, земельные участки передают в собственность государства.

Так, вдоль северной объездной дороги выявили около 27 гектаров сельскохозяйственных земель, которые не использовали по назначению.