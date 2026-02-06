Землю детского оздоровительного центра в Кара-Суу вернули государству

Прокуратура Кара-Суйского района Ошской области провела проверку соблюдения земельного законодательства. В ходе инспекции сотрудники ведомства установили факт незаконной продажи участка площадью 0,24 гектара в частную собственность, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, речь о территории в Савайском айыл окмоту, которая ранее принадлежала детскому оздоровительному центру. Прокуроры выявили, что приватизация социального объекта прошла с нарушениями закона.

В результате прокурорского вмешательства земельный участок рыночной стоимостью 15,6 миллиона сомов вернули в муниципальную собственность.