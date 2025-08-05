Во время рейда в республике задержали более тысячи пьяных водителей

В Кыргызстане в результате масштабного рейда было выявлено более 86 тысяч нарушений ПДД, в том числе 1 тысяча 185 случаев вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

По данным ведомства, с 8 июля по 3 августа проведен республиканский рейд под названием «За рулем».

Среди выявленных нарушений правил дорожного движения:

1 тысяча 185 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

283 водителя допустили грубое нарушение — автохулиганство;

1 тысяча 753 водителя выехали на встречную полосу движения;

326 водителей управляли транспортным средством без соответствующих документов;

533 водителя имели незаконную тонировку.

Также за грубые нарушения ПДД 6 тысяч 555 автомобилей водворены на штрафстоянку.