Происшествия

За один месяц в Бишкеке задержали 278 пьяных водителей

С 8 июля по 8 августа на территории Бишкека сотрудники управления Патрульной службы милиции провели масштабный рейд «За рулем». За это время выявлено более 30 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Особое внимание уделено водителям, управлявшим транспортом в состоянии алкогольного опьянения, — таких задержано 278 человек. Кроме того, зафиксированы случаи автохулиганства, управления автомобилями с незаконным переоборудованием, без документов и с нарушениями правил обгона.

В ходе рейда также выявлены сотни случаев нарушения ПДД пешеходами, пассажирами и водителями велосипедов и мопедов. За нарушение правил на штрафную стоянку отправили более 5 тысяч транспортных средств.

Патрульная служба милиции призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила, ведь безопасность на дороге зависит от каждого. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339032/
