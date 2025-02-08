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Происшествия

Минувшей ночью 37 пьяных водителей выявили в Бишкеке и Чуйской области

Минувшей ночью в Бишкеке и Чуйской области выявили 37 пьяных водителя. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

Спецрота ГУОБДД провела рейд в ночь на 8 февраля, выявили как мужчин, так и женщин, управлявших авто в нетрезвом состоянии. Были факты, когда медики подтвердили, что водитель ездил за рулем под воздействием наркотиков.

Их авто доставили на штрафную стоянку, а документы на водителей готовят для передачи в суд с целью лишения их водительских прав.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения объявило, что рейд под названием «За рулем» продолжится до конца февраля.

Байказы Айтикул уулу отметил, что особое внимание в ходе рейда уделяют водителям, управляющим автомобилем в нетрезвом виде, и тем, кто использует поддельные государственные регистрационные номера авто.

В рейдах будут участвовать и журналисты, которые покажут в своих изданиях лица нарушителей в целях профилактики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319333/
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