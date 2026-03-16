В Нарынской области прошел рейд «Опасный груз»

В Нарынской области прошло рейдовое мероприятие под названием «Опасный груз». Об этом сообщили в отделе обеспечения безопасности дорожного движения УВД региона.

По данным ведомства, сотрудники службы провели рейд с 10 по 14 марта на территории области.

Основной целью мероприятия было усиление контроля за транспортными средствами, которые перевозят опасные грузы, в том числе горюче-смазочные материалы, взрывчатые и другие потенциально опасные вещества, а также газ.

Отмечается, что водителей, нарушивших правила перевозки опасных грузов, привлекли к ответственности. В отношении них составили протоколы в соответствии с Кодексом о правонарушениях.