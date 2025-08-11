12:58
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Происшествия

Более 350 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за одну неделю

В Кыргызстане за прошлую неделю выявлено 353 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Рейдовое мероприятие проходило с 4 по 10 августа по всей территории страны, во время которого выявили следующие нарушения ПДД:

— 353 водителя остановлены за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 938 водителей оштрафованы за управление машиной без соответствующих документов;

— 165 протоколов выписаны за использование тонировки на передние боковые или лобовое стекло без соответствующих разрешительных документов;

— 1 тысяча 90 протоколов выписано в отношении пешеходов;

— 4 тысячи 187 протоколов выписано за нарушения эксплуатации авто;

— 110 водителей оштрафовали за автохулиганство;

— 3 тысячи 481 водитель наказан за превышение скорости;

— 6 протоколов выписано за использование подложных госномеров;

— 16 тысяч 495 протоколов выписано за прочие нарушения ПДД.

Кроме того, за прошлую неделю в КР за различные нарушения Правил дорожного движения на штрафстоянки водворили 2 тысячи 403 автомобиля.

ГУОБДД убедительно просит граждан соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339130/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
За один месяц в Бишкеке задержали 278 пьяных водителей
Во время рейда в республике задержали более тысячи пьяных водителей
Более 150 пьяных водителей выявили в Чуйской области за месяц
На Ошском рынке прошел рейд для предотвращения незаконной торговли лягушками
Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в ходе рейда
Незаконный лов рыбы. Правонарушители оштрафованы на 15 тысяч сомов
Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Более 300 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за прошлую неделю
В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД
В Чолпон-Ате сотрудники ОВД провели ночные рейды. Какие нарушения выявили
Популярные новости
Эркина Мамбеталиева приговорили к&nbsp;девяти годам колонии строгого режима Эркина Мамбеталиева приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Пятерых жителей &laquo;Кок-Жара&raquo;, задержанных за&nbsp;перекрытие дороги, водворили в&nbsp;СИЗО Пятерых жителей «Кок-Жара», задержанных за перекрытие дороги, водворили в СИЗО
В&nbsp;городе&nbsp;Ош произошло землетрясение В городе Ош произошло землетрясение
В&nbsp;Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
12:40
В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов — Камчыбек Ташиев В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардо...
12:37
Прием в первый класс. В некоторых школах откроют дополнительные места
12:32
Садыр Жапаров ограничил право негосударственных экспертов на взрывотехнику
12:20
Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ
12:16
Гранты для вузов Кыргызстана. Срок приема заявок продлен до 21 августа