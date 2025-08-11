Более 350 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за одну неделю

В Кыргызстане за прошлую неделю выявлено 353 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Рейдовое мероприятие проходило с 4 по 10 августа по всей территории страны, во время которого выявили следующие нарушения ПДД:

— 353 водителя остановлены за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 938 водителей оштрафованы за управление машиной без соответствующих документов;

— 165 протоколов выписаны за использование тонировки на передние боковые или лобовое стекло без соответствующих разрешительных документов;

— 1 тысяча 90 протоколов выписано в отношении пешеходов;

— 4 тысячи 187 протоколов выписано за нарушения эксплуатации авто;

— 110 водителей оштрафовали за автохулиганство;

— 3 тысячи 481 водитель наказан за превышение скорости;

— 6 протоколов выписано за использование подложных госномеров;

— 16 тысяч 495 протоколов выписано за прочие нарушения ПДД.

Кроме того, за прошлую неделю в КР за различные нарушения Правил дорожного движения на штрафстоянки водворили 2 тысячи 403 автомобиля.

ГУОБДД убедительно просит граждан соблюдать ПДД.