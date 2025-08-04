Более 150 пьяных водителей выявили в Чуйской области за месяц

За месяц в Чуйской области выявили 19 тысяч 431 нарушение ПДД, из которых 155 – управление авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило УОБДД области.

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Рейд «За рулем» проходил с 7 по 31 июля для предотвращения ДТП, во время которого выявили:

— 265 протоколов составлено за управление машиной без соответствующих документов;

— 155 водителей управляли авто в нетрезвом состоянии;

— 77 протоколов составлено за незаконное тонирование стекол автомобиля;

— 80 водителей оштрафованы за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

— 5 тысяч 344 протокола составлено за превышение скорости;

— 275 водителей оштрафованы за обгон с выездом на встречную полосу движения;

— 641 протокол составлен за нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Кроме того, за различные нарушения ПДД с 7 по 31 июля на штрафстоянки водворили 671 машину. Управление по обеспечению безопасности дорожного движения по Чуйской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.