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Происшествия

Дело «Клоопа». Бывший оператор заявил, что не хочет иметь ничего общего с сайтом

Бывший оператор «Клоопа» Александр Александров заявил, что не хочет иметь ничего общего с изданием. Об этом сообщили его коллеги.

Отмечается, что пожелание бывшего сотрудника передала его супруга, которая получила от него письмо из СИЗО.

«...выйди как-нибудь на руководство «Клоопа» и скажи, чтобы перестали таранить, мол, все такие плохие. Мне только хуже будет, все затянется. Я не хочу иметь ничего общего с этой организацией», — говорится в письме.

Видеооператоров Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова задержали 28 мая по подозрению в причастности к призывам к массовым беспорядкам. ГКНБ провел обыски в их домах, изъял технику. Решением суда оба арестованы на время следствия.

Адвокат Александра Александрова Кайсын Абакиров сообщал, что не может получить доступ к подзащитному из-за ремонта в новом СИЗО ГКНБ. Он обращался к главе ведомства Камчыбеку Ташиеву с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ юристов к подзащитному. Через некоторое время адвокату удалось встретиться с Александром Александровым.

Следствие по делу бывшего и действующего видеооператоров «Клоопа» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова завершено. Дело передано в суд. Первое заседание запланировано на 5 августа.

Ранее сообщалось, что банковские счета нескольких сотрудников «Клоопа» заблокированы по решению суда.

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягул Болот кызы ранее провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору издания в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу редакции Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягул Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Сыдыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами издания.

Напомним, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338158/
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