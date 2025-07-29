Бывший чиновник и глава стройкомпании задержаны в Иссык-Кульской области

Экс-начальник Управления капитального строительства по Иссык-Кульской области и руководитель строительной компании ОсОО «Иссык-Куль Курулуш Сервис» задержаны сотрудниками ГКНБ. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, задержание провели в рамках уголовного дела, возбужденного по факту присвоения и растраты бюджетных средств при производстве работ по проекту «Строительство системы водоснабжения в селе Корумду Талды-Сууйской сельской управы Тюпского района Иссык-Кульской области».







В дальнейшем общая сумма договора с учетом дополнительных соглашений составила 83 миллиона 711 тысяч 287 сомов. При этом завышение по актам выполненных работ составило 6 миллионов 433 тысячи 328 сомов.

Также УКС Иссык-Кульской области на счет ОсОО без подтверждающих документов перечислило 7 миллионов 801 тысячу 950 сомов.





Государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

По результатам следственных действий задержанные С.А.Э. и Дж.Ж.А. водворены в ИВС ГОВД Каракола.

В рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц и возмещение причиненного ущерба.