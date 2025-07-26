Из Кыргызстана экстрадировали казахстанца, который находился в розыске 13 лет по обвинению в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По данным надзорного органа, инцидент произошел в 2012 году в Жамбылской области. По версии следствия, подозреваемый совместно с шестью сообщниками пригласил двух девушек на мероприятие, где им подмешали в напитки клофелин. Приведя потерпевших в беспомощное состояние, мужчины совершили половой акт против их воли.

Соучастники преступления были ранее приговорены к различным срокам лишения свободы. Однако один из фигурантов скрылся от следствия и на протяжении 13 лет находился в розыске.

В апреле 2025-го мужчина задержан в Бишкеке. После выполнения всех необходимых процедур его экстрадировали в Казахстан по запросу Генпрокуратуры.

Мужчина водворен в следственный изолятор. Согласно уголовному законодательству, за инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.