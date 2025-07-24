«Джалал-Абадводоканал» оштрафовали на 29 тысяч сомов

Служба по земельному и водному надзору провела проверку в хозрасчетном управлении водопроводно-канализационного хозяйства «Джалал-Абадводоканал», находящегося в ведении мэрии Джалал-Абада. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в результате проверки выявлены нарушения требований земельного и водного законодательства Кыргызской Республики.

Установлено, что предприятие «Джалал-Абадводоканал» использовало наземные и подземные воды без соответствующих разрешительных документов. Этот факт квалифицирован как нарушение в соответствии с пунктом 3 статьи 250 Кодекса о правонарушениях, и на предприятие наложен штраф в размере 29 тысяч сомов.

Назначенный штраф полностью взыскан в доход государственного бюджета. Служба по земельному и водному надзору продолжит усиление контроля и работу по предупреждению правонарушений.