Называл себя смотрящим Таласа. Задержан подозреваемый в пропаганде идеологии ОПГ

В Таласе по подозрению в пропаганде идеологии организованной преступности задержан житель села Манас О.А.Б., 2001 года рождения. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в социальной сети Instagram опубликован видеоролик с участием этого гражданина под названием «Смотрящий Таласа». В нем задержанный угрожал жителям сел Чат-Базар, Кара-Суу и Манас Таласского района и называл себя смотрящим за ними, а также говорил, что «хотел бы держать весь Кыргызстан».

Фото ГКНБ

При этом в ГКНБ отметили, что по результатам проверки связь с ОПГ не установлена.

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«Его высказывания носили шуточный характер. В настоящее время с ним и его близкими родственниками проведены разъяснительные работы о недопустимости подобных высказываний и пропаганды идеологии преступного мира», — сказали в ведомстве.

Отпущен ли задержанный после профилактической беседы, не уточняется.

При этом в спецслужбах подчеркнули, что в Таласской области так называемые смотрящие, положенцы и другие члены организованной преступности отсутствуют.

Напомним, ранее принят закон, согласно которому одним из пунктов противодействия организованной преступности является недопущение пропаганды криминальной идеологии.