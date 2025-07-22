Задержан мужчина за мошенничество с землей в Чуйской области

Выявлены факты незаконной легализации земельных участков в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, на участке ВОССТ-2 в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества задержан А. уулу О., 1991 года рождения.

«Он разделил 8,1 гектара земли и продал, обещая покупателям провести соответствующую инфраструктуру и узаконить участки. Эти земли должны были выделить под социально-культурные и бытовые объекты. Однако, преследуя цель материального обогащения, А. уулу О. продал участки, искусственно затянув процесс их легализации. Войдя в доверие к покупателям, он не выполнил возложенные обязательства, что привело к дестабилизации обстановки вокруг проводимой земельной реформы в Сокулукском районе», — говорится в сообщении.

Фото ГКНБ

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, а также по установлению других лиц, в том числе так называемых гектарщиков, которые путем мошенничества, организации различных акций протеста и недовольства граждан пытаются добиться своих корыстных целей.