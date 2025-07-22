Незаконный ввоз психотропных препаратов. В Кыргызстане задержали подозреваемых

Пресечена деятельность преступной группы, занимающейся незаконным ввозом сильнодействующих психотропных лекарств в нашу страну. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, при попытке ввоза на территорию Кыргызстана из Казахстана сильнодействующих препаратов без разрешительных документов задержали гражданина КР А.М.Ш.

Всего у него изъяли 288 упаковок «Тропикамида», 2 тысячи 160 штук «Мидакса» и 230 упаковок «Лирика», которые являются сильнодействующими психотропными лекарствами.









ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению их преступных связей и схем ввоза/вывоза контрабанды.