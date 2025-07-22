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Незаконный ввоз психотропных препаратов. В Кыргызстане задержали подозреваемых

Фото ГКНБ. Изъятые психотропные препараты

Пресечена деятельность преступной группы, занимающейся незаконным ввозом сильнодействующих психотропных лекарств в нашу страну. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, при попытке ввоза на территорию Кыргызстана из Казахстана сильнодействующих препаратов без разрешительных документов задержали гражданина КР А.М.Ш.

Всего у него изъяли 288 упаковок «Тропикамида», 2 тысячи 160 штук «Мидакса» и 230 упаковок «Лирика», которые являются сильнодействующими психотропными лекарствами.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в Бишкеке задержали и водворили в учреждение № 21 ГСИН посредников и владельцев психотропных препаратов — четверых кыргызстанцев.

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению их преступных связей и схем ввоза/вывоза контрабанды.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337103/
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