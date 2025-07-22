Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 17-летняя Асема Маткаримова

В Бишкеке пропала 17-летняя Асема Маткаримова. Объявлен розыск. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Пропала 17-летняя Асема Маткаримова

По ее данным, девушка 10 июля ушла из дома в жилмассиве «Ала-Тоо-2», село Новопавловка, улица Ак-Кыя, направляясь на работу в Иссык-Кульскую область. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост 155–160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные. Была одета: белая футболка, черные спортивные брюки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, милиция просит сообщить по телефонам 0312 56 32 48 (дежурная часть); 0990 09 03 47 (следователь); 0707 14 34 71, 0702 56 73 88.