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Происшествия

Коррупционную схему выявили при реконструкции центральной площади Оша

Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщило о раскрытии крупной коррупционной схемы, связанной с нецелевым использованием бюджетных средств, выделенных на ремонтно-восстановительные работы центральной площади города Ош. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным МВД, должностные лица мэрии Оша, Управления капитального строительства, Агентства по развитию и инвестициям сообществ и представители подрядных организаций существенно завысили объемы выполненных работ и искусственно увеличили стоимость строительных материалов в рамках тендерных процедур. Все это происходило при реконструкции одной из ключевых общественных зон южной столицы.

Материальный ущерб, нанесенный государству, составил 25 миллионов 690 тысяч 143 сома.

По данному возбуждено уголовное дело по статье 336 («Коррупция») УК КР.

МВД
Фото МВД. МВД выявило коррупционную схему при реконструкции центральной площади Оша
В рамках расследования задержаны:

  • бывший вице-мэр Оша И.М., 1981 года рождения;
  • инженер-консультант Э.Э., 1967 г.р.;
  • государственный инспектор архитектурно-строительного контроля Т.Т., 1992 г.р.;
  • заместитель начальника городского Управления архитектурно-строительного контроля А.А., 1988 г.р.;
  • гражданин Н.С., 1981 г.р.

По решению суда все пятеро арестованы. Следственные действия продолжаются. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336984/
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