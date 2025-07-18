В Чуйской области при строительстве спортплощадки украли пять миллионов сомов

Сотрудники милиции выявили факт злоупотребления служебным положением в одном из айыл окмоту Чуйской области. В 2020 году чиновники незаконно перечислили пять миллионов сомов из бюджета на счет ОсОО «В» якобы для строительства малой спортивной площадки в селе.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса КР («Злоупотребление должностным положением»).
Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, в рамках досудебного производства задержан подрядчик — А.А., 1985 года рождения. Он водворен в ИВС.
Следствие продолжается.