Товарооборот между КР и КНР в 2024 году увеличился на 44,7 процента

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев 15 июля провел встречу с заместителем секретаря парткома СУАР, секретарем парткома и комиссаром Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК), председателем правления China Xinjian Group Хэ Чжун Ю, находящимся с официальным визитом в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в своей речи Бакыт Торобаев отметил, что Китайская Народная Республика остается одним из ключевых стратегических партнеров Кыргызстана. Особое внимание кыргызская сторона уделяет активизации сотрудничества с Синьцзян-Уйгурским автономным районом и Синьцзянским производственно-строительным корпусом.

По словам министра, товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг $5,3 миллиарда, увеличившись на 44,7 процента. Экспорт из Кыргызстана вырос до $2,04 миллиарда, что в 93 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Особое внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в аграрной сфере.

В 2024 году товарооборот по сельхозпродукции составил $153,3 миллиона, увеличившись на $33 миллиона по сравнению с предыдущим годом.

Кыргызстан заинтересован в наращивании экспорта собственной продукции на китайский рынок и планирует подписать четыре новых протокола на экспорт:

· сухофруктов,

· шкур крупного и мелкого рогатого скота,

· мяса с термической обработкой,

· кормовой продукции.

Также обсуждались перспективы сотрудничества в таких направлениях, как выращивание хлопка, внедрение современных агротехнологий, водосберегающее орошение, развитие животноводства и ветеринарии.

Фото Минсельхоза. Рабочая встреча

Одним из важных шагов в развитии логистики стал запуск надзорного склада «Бай Дыйкан» в уезде Улучат СУАР для хранения зерно-бобовых культур. Кыргызская сторона также направила обращения в соответствующие органы КНР по вопросу получения квот на экспорт сельхозпродукции.