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Происшествия

На Ошском рынке произошла драка. Четверо задержаны

На Ошском рынке столицы правоохранители задержали четверых мужчин, устроивших драку. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.


Драка произошла накануне, 12 июля, на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиева. На место инцидента были направлены милиционеры, которые установили и задержали четверых участников драки.

В их отношении были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР. Все четверо водворены в камеру временного содержания УВД Ленинского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336067/
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