На Ошском рынке произошла драка. Четверо задержаны

На Ошском рынке столицы правоохранители задержали четверых мужчин, устроивших драку. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Драка произошла накануне, 12 июля, на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиева. На место инцидента были направлены милиционеры, которые установили и задержали четверых участников драки.В их отношении были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР. Все четверо водворены в камеру временного содержания УВД Ленинского района.