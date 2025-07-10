Мэр Оша выехал к пострадавшим от ливня и дал срочные поручения

В результате проливных дождей в Оше оказались затоплены некоторые улицы города. Мэр Женишбек Токторбаев оперативно выехал на место происшествия, лично ознакомился с ситуацией, пообщался с жителями и предпринимателями, чьи объекты пострадали от затопления.

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Как сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы, глава города выслушал жалобы и предложения жителей и дал срочные поручения соответствующим коммунальным и экстренным службам для устранения последствий.

На данный момент в городе ведутся активные работы по откачке воды, расчистке затопленных участков и восстановлению движения. Задействованы все необходимые службы, которым поставлены конкретные задачи по нормализации обстановки.