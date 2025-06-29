Внимание, розыск! Из Центра социальной адаптации опять сбежали дети

В Бишкеке из Центра социальной адаптации сбежали дети. Объявлен розыск.

По данным пресс-службы УВД Ленинского района, разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние.

Василий Тятьков, 2010 года рождения, вечером 11 апреля вышел из центра и не вернулся.

Приметы: Рост 140-145 сантиметров, худой, короткие рыжие волосы, голубые глаза.

Был одет: белая рубашка, черные спортивные штаны и кроссовки.

Особые приметы: хорошо говорит на кыргызском языке.

Демьян Кононенко, 2009 года рождения, вышел вечером 25 мая и не вернулся. Это не первый его побег. 14 ноября 2024 года он также самовольно покинул центр, его нашли и вернули в учреждение.

Приметы: рост 160–165 сантиметров, худой, короткие рыжие волосы, голубые глаза.

Был одет: черная футболка, белые брюки, серые кроссовки.

Венера Паязова, 2007 года рождения, ушла из центра вечером 24 июня.

Приметы: рост 166–168 сантиметров, худая, темные волосы до плеч, карие глаза, на носу родимое пятно.

Была одета: бордовый спортивный костюм, белая футболка, белые кроссовки.

Милиция просит всех, кто видел подростков или знает об их местонахождении, сообщить по телефонам: 0 (312) 35-29-47, 0 (3312) 35-26-71, 0702 808 023, 0707 143 471.