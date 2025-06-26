Судью Ноокатского района обвиняют в коррупции

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении судьи Ноокатского районного суда Ошской области. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В ГКНБ установили факт злоупотребления должностным положением и вынесения неправосудного приговора или иного судебного акта со стороны судьи Ноокатского района Ошской области А.Г.А.

Ранее силовики Ноокатского РОВД задержали гражданина Н.И. при реализации наркотиков (гашиша) весом 707 граммов. При обыске обнаружили еще 2 килограмма. Наркотики были в расфасованном виде и с электронными весами, что свидетельствует о намерении их сбыта.

Однако судья А.Г.А. при вынесении судебного решения переквалифицировала статью «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта» на статью «Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта» УК КР.

Сообщается, что, несмотря на достаточные доказательства в уголовном деле, судья заведомо неправосудно вынесла судебный акт и применила в отношении подсудимого пробационный надзор с изменением меры пресечения на домашний арест. В итоге он пересек государственную границу и скрылся.

Совет судей 13 июня дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи. По результатам следственных действий ей предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заведомо неправосудное решение». В связи с болезнью А.Г.А. в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до конца срока следствия.