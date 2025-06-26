Судью Ноокатского района обвиняют в коррупции

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении судьи Ноокатского районного суда Ошской области. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
Ранее силовики Ноокатского РОВД задержали гражданина Н.И. при реализации наркотиков (гашиша) весом 707 граммов. При обыске обнаружили еще 2 килограмма. Наркотики были в расфасованном виде и с электронными весами, что свидетельствует о намерении их сбыта.
Однако судья А.Г.А. при вынесении судебного решения переквалифицировала статью «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта» на статью «Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта» УК КР.
Сообщается, что, несмотря на достаточные доказательства в уголовном деле, судья заведомо неправосудно вынесла судебный акт и применила в отношении подсудимого пробационный надзор с изменением меры пресечения на домашний арест. В итоге он пересек государственную границу и скрылся.
Совет судей 13 июня дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи. По результатам следственных действий ей предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заведомо неправосудное решение». В связи с болезнью А.Г.А. в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до конца срока следствия.
Справка ГКНБ
В соответствии с постановлением правительства «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» от 9 ноября 2007 года № 543 вес гашиша свыше 90 граммов является особо крупным размером.