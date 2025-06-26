На одном из пляжей Джети-Огузского района милиционер спас тонущего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области. В Джети-Огузе милиционер спас тонущего мальчика

Инцидент произошел 24 июня — сотрудник туристическо-экологической милиции Акылбек Макеев во время патрулирования прибрежной зоны диких пляжей Джети-Огузского района у старого грузового порта заметил тонущего мальчика.

«В этой местности береговая линия отличается резкими перепадами глубин и опасным рельефом. Ребенок оказался в воде без присмотра взрослых и не смог самостоятельно выбраться. Услышав крики о помощи, лейтенант милиции Акылбек Макеев незамедлительно бросился в озеро, рискуя собственной жизнью, и оперативно вытащил мальчика на берег», — говорится в сообщении.

Мальчику 10 лет — его передали родным, которые были на берегу. В УВД области отметили, что мать мальчика поблагодарила милиционера за спасенную жизнь ребенка.