Происшествия

Виновник гибели в ДТП Miss Universe Beauty вновь оказался в центре скандала

Мужчина, задержанный за пьяную езду и оказавший сопротивление патрульным, виновник смертельного ДТП с Miss Universe Beauty 2018 Сании Шакировой Чингиз Кондурбаев, сообщил в видеообращении сотрудник пресс-службы УПСМ Надырбек Жусупов.

«Когда я говорю, что пьяный водитель — это потенциальный убийца, многие пытаются возразить. Мол, «аккуратненько доеду, ничего не случится». Но вчерашний задержанный нами водитель Чингиз Кондубаев — живое доказательство того, что такие оправдания не стоят ничего.

Именно он был виновником ДТП в 2018 году, в которой погибла Сания Шакирова. Жизнь человека оборвалась лишь потому, что кто-то решил, что в состоянии опьянения он «все контролирует». Уважаемые водители, поймите: для некоторых наказания, штрафы, лишения прав — ничто. Они все равно садятся за руль пьяными, подвергая опасности каждого, кто случайно окажется рядом. Пьяный водитель — это не просто нарушитель. Это человек, который в любую секунду может разрушить чужую жизнь», — добавил Надырбек Жусупов.

30 ноября экс-сотрудник одного из правоохранительных органов, ранее задержанный за вождение в нетрезвом состоянии, вновь сел пьяным за руль. При остановке работниками управления бывший милиционер оказал активное сопротивление, агрессивно реагировал, оскорблял сотрудников нецензурной бранью и пытался скрыться. Кроме того, угрожал им, заявляя, что «завтра всех уволят», ссылаясь на свои якобы имеющиеся связи.

На законные требования пройти наркологическое освидетельствование и предъявить документы водитель категорически отказывался. Из-за его агрессивного поведения и угроз работники УПСМ, руководствуясь законом о прохождении службы в правоохранительных органах, были вынуждены применить физическую силу для обеспечения собственной безопасности и принуждения нарушителя к выполнению законных требований.

В отношении экс-сотрудника милиции составлен протокол о правонарушении, после чего он передан в следственную службу УВД Октябрьского района столицы.

Гибель «Миссис мира». Суд приговорил виновника ДТП к 10 годам колонии-поселения

Отметим, что ранее данный гражданин уже привлекался к ответственности за различные нарушения, связанные с его поведением и действиями. Напомним, 3 июня «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП.

В момент аварии 30-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.
