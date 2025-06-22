Эскалация на Ближнем Востоке: в войну намерены включиться другие страны

После ракетных ударов Военно-воздушных сил США по ядерным объектам Ирана ситуация на Ближнем Востоке вышла на очередной опасный виток эскалации.

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» начнут атаки на силы Соединенных Штатов в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу Al Jazeera.

«На первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море», — сказал он.

По его словам, хуситы будут расширять масштабы конфликта, пока агрессия против Ирана не прекратится.

Он также добавил, что соглашение между Соединенными Штатами и йеменскими повстанцами о перемирии теперь утратило силу.

Американская компания в области космических технологий Maxar показала спутниковые снимки, сделанные за два дня до атаки США. Они демонстрируют необычную активность транспортных средств на ядерном объекте в Фордо, сообщает The Washington Post.

Что заявляют стороны

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что удары США и Израиля сделали переговоры по ядерной сделке невозможными.

«В Лондоне и Брюсселе утверждают, что Иран должен вернуться за стол переговоров. Но как мы можем вернуться туда, откуда не уходили? Тем более теперь этот стол разрушен», — сказал он.

Появились первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо. На изображениях видны дыры в горном массиве, где расположен объект.

Иран призывает ООН, МАГАТЭ и другие международные организации принять срочные и решительные меры в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Тегеране.

Совет управляющих МАГАТЭ проведет 23 июня экстренное заседание в связи с «чрезвычайной ситуацией» в Иране, сообщил его глава Рафаэль Гросси.

Ранее МАГАТЭ информировало, что на данный момент не поступало сообщений об увеличении уровня радиации за пределами объектов после авиаударов США по Фордо, Исфахану и Натанзу.

Иран впервые использовал новые ракеты Kheibar дальностью 2 тысячи километров в утренней атаке на Израиль, передает агентство Mehr.

В Израиле сообщают, что по меньшей мере 86 человек ранены вследствие ракетных ударов, нанесенных Ираном сегодня утром. После ударов США по иранским ядерным объектам Тегеран выпустил по Израилю две волны ракет. Такие данные приводит издание Times of Israel. В частности, от ракетных ударов пострадали города Тель-Авив и Хайфа.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что что США пожалеют об ударе по ядерным объектам страны.

«Количество и местоположение баз США на Ближнем Востоке «увеличивает уязвимость Вашингтона» и не является сильной стороной американской обороны. В ответ на атаки удары Ирана будут продолжены с точностью, целенаправленностью и насилием против инфраструктуры, стратегических центров и интересов сионистского режима», — заявляет КСИР.

В эфире иранского ТВ сообщили, что большая часть обогащенного урана на ядерном объекте в Фордо была перевезена в засекреченное место до атаки. Источник добавил, что количество персонала на объекте было сокращено до минимума.

The Wall Street Journal утверждает: Белый дом передал Ирану, что удары по ядерным объектам были разовой операцией.

«Администрация Дональда Трампа связалась с властями Ирана и дала понять, что удары по ядерным объектам были разовой операцией и не направлены на смену режима в Тегеране», — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана