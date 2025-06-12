В доме застрелившего 10 человек в школе Граце нашли прощальную записку

В доме подозреваемого, который 10 июня застрелил в школе в австрийском Граце 10 человек и застрелился сам, нашли нерабочее взрывное устройство и «выброшенный план» его подрыва. Об этом журналистам сообщили представители полиции.

Фото ВВС. Траурная церемония по погибшим

Полиция также подтвердила, что в доме была найдена прощальная записка и видео этого 21-летнего местного жителя. Официально он пока считается подозреваемым, и имя его не оглашается — хотя местная пресса уже опубликовала эти данные.

21-летний житель города Грац 10 июня открыл стрельбу в средней школе, где раньше учился. Он убил учителя и девятерых учеников в возрасте от 14 до 17 лет, после чего застрелился. Его мотивы пока не ясны.

По количеству жертв произошедшее стало самой крупной атакой в истории Австрии. До сих пор крупнейшим было нападение группы джихадистов на посетителей ресторанов в центре Вены в 2020 году — тогда погибли 4 человека, 17 получили ранения.