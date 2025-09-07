13:37
Вена глазами Алии Исмаиловой: учеба и секреты жизни среди дворцов и музеев

Алия Исмаилова учится в любимом городе композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса. Здесь картины Климта и экспрессивные работы Шиле на улицах, по которым ходили королева Сиси и Фрейд, а дух философии Витгенштейна все еще витает в старых библиотечных залах.

Девушка открывает для себя Вену, где история встречается с современностью, а каждая улочка, парк и музей превращают жизнь в маленькое приключение. В интервью 24.kg Алия рассказала, почему выбрала именно Австрию, как проходят ее будни и чем так зацепил ее этот богатый историей город.

— Расскажите немного о себе?

— Имя Алия получила в честь казахской героини Великой Отечественной войны Алии Молдагуловой. Меткостью я не отличаюсь, но силу характера стараюсь развивать и считаю ее главным качеством, которое помогает мне двигаться вперед.

Фото Алии Исмаиловой
Высшее образование получила в Американском университете в Центральной Азии, где изучала экономику и дополнительно специализировалась в аналитике данных. В годы бакалавриата стала обладательницей престижных грантов Community Action Award ($1 тысяча) и Experimental Collaboration Humanity Network ($5 тысяч) на проект по строительству экологического дома. Этот опыт научил меня самостоятельности и ответственности, помог определить первые профессиональные ориентиры.

Мои первые шаги в карьере связаны с международными организациями. Особое значение для меня имела стажировка в SFCG Kyrgyzstan, где я участвовала в подготовке Yntymak Week — площадки для сотрудничества миростроительных организаций, включая UN Women, Acted и Saferworld. Во время этой работы мне доверили финансовую документацию. Именно тогда я поняла, что хочу соединить аналитические навыки с интересом к финансам. Так я пришла к аналитике рисков.

— Как вы попали в Вену?

— Я поступила в магистратуру Венского университета на программу «Прикладная экономика» со специализацией в финансах. Учеба здесь стала важным этапом профессионального и личного развития.

Фото Алии Исмаиловой
За время магистратуры неоднократно участвовала в международных академических программах: дважды получала гранты Erasmus, проходила интенсивный курс в Университете Осло, затем продолжила обучение в Копенгагене. Летом 2025 года участвовала в летней школе Университета Пизы, где со студентами и преподавателями из разных стран работала над социальным проектом. Этот опыт дал мне уникальное сочетание академической работы и культурного обмена.

Отдельное место в моей истории занимает Вена. Этот город стал для меня не только пространством учебы, но и местом, где я встретила близких друзей. Вместе мы открывали новые страны, путешествовали, делились опытом и поддерживали друг друга. Вена подарила мне чувство дома вдали от родины, спокойный ритм жизни и теплые воспоминания.

Сейчас я прохожу шестимесячную стажировку в ОБСЕ в Вене, в отделе IRMU. Для меня это возможность объединить академическую подготовку, аналитические навыки и международный опыт, чтобы двигаться дальше в выбранном направлении.

— Как выбирали университет и программу? Что было важным?

— Я учитывала наличие стипендий или недорогой контракт. Венский государственный университет — один из самых старинных в Европе. Контракт — всего 750 евро в семестр. Очень гибкий и удобный график. Также у них была программа, идеально подходящая мне. Я учусь на прикладной экономике со специализацией в финансах. Плюс наличие небольшого комьюнити выпускников АУЦА, и самое важное — безопасность.

Фото Алии Исмаиловой
— Сложно было поступить? Какие требования были при поступлении?

— Поступить не так и сложно, главное — подойти к сбору и отправке документов очень серьезно. Единственная сложность возникает с легализацией документов. Программа, на которой я училась в АУЦА, идеально подходила под предметы Венского университета, поэтому мне не пришлось проходить интервью и сдавать какие-либо экзамены.

Я учусь на английском, что тоже являлось важным фактором выбора. Венский университет находится в мировом топ-150 вузов. Кроме того, активно изучаю немецкий язык. Глупо, по моему мнению, не воспользоваться таким шансом — учить язык с носителями.

— Чем отличается учебный процесс в Австрии от того, к чему мы привыкли в Кыргызстане?

— В моем университете система американская, а в Вене это как будто микс кыргызской и американской системы. У меня проходят лекции на 200 человек и на большинстве предметов не следят за посещаемостью. В АУЦА же часть оценки зависела от твоего посещения.

— Скажите, насколько дорого жить студенту в Вене?

— Очень дорого. На жилье уходит 500 евро, на остальные расходы где-то так же. Тут семестровый билет на все виды транспорта — 78 евро, интернет — 10 евро, каждый поход в кафе — минимум 15 евро, на продукты уходит около 50-70 евро в неделю. Я бы сказала для комфортной жизни нужно 700-1000 евро в месяц.

Кроме того, жилье найти сложно, надо искать как минимум за три месяца. Стоит дорого, так же нужно оплатить депозит, который стоит больше, чем месяц аренды. Волокиты тут много, да и конкуренция высокая.

— Что нравится, а что раздражает?

— Самое крутое — это путешествия и программы обмена. А раздражают постоянные экзамены, но мыслей все бросить не было, я понимаю, что это прекрасная возможность для моего роста в будущем. Когда тяжело, я обычно закрываюсь ото всех и даю себе время отдохнуть.

— Расскажите о вашей жизни в городе?

— Я живу рядом с летней резиденцией Габсбургов замком Шенбрунн. Добираться до университета надо 40-50 минут. Но зато рядом просторный и красивый парк. Мы любим с друзьями гулять там.

Жить здесь комфортно. Воздух очень чистый, улицы тоже, люди приветливые и спокойные. Все ведут размеренный образ жизни.

Фото Алии Исмаиловой
В первое время меня удивляла сильная защита прав работников. Здесь не перерабатывают, это даже незаконно. По воскресеньям почти ничего не работает, а в субботу сокращенный день. Здесь выдают 14 зарплат в год, если честно, до сих пор не поняла, почему.

— Сложно ли было адаптироваться? Как справлялись с культурным шоком?

— Адаптироваться было не так сложно. Наверное, главный совет — это романтизировать жизнь, не хочется грустить, когда вокруг все красиво.

В новой среде и с прекрасным окружением я стала более спокойной и, думаю, что начала лучше понимать, чего хочу. Но мне очень не хватает продукции «Шоро»!

— Какие места в Вене вам особенно нравятся? Где обязательно стоит побывать?

— Стоит посетить все локации из фильма «Перед Рассветом». Это город искусства, домов-музеев известных композиторов и художников. Тут точно не соскучишься. Каждое первое воскресенье месяца вход во многие музеи бесплатный. Я бы посоветовала посетить кафе Adlerhoff, No panic coffee, Cafe Central.

— Есть ли у вас в планах остаться в Вене после учебы или хотите вернуться домой?

— Я открыта ко всем возможностям, сейчас пока ищу работу за рубежом.

— Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает учиться в Вене, но боится?

— Как говорится, «боишься — не делай, делаешь — не бойся». Если есть желание и цель, то стоит рискнуть. Но если цели нет, лучше, конечно, серьезно обдумать, что даст такой серьезный шаг, как переезд в другую страну.
