Вена глазами Алии Исмаиловой: учеба и секреты жизни среди дворцов и музеев

Алия Исмаилова учится в любимом городе композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса. Здесь картины Климта и экспрессивные работы Шиле на улицах, по которым ходили королева Сиси и Фрейд, а дух философии Витгенштейна все еще витает в старых библиотечных залах.
Девушка открывает для себя Вену, где история встречается с современностью, а каждая улочка, парк и музей превращают жизнь в маленькое приключение. В интервью 24.kg Алия рассказала, почему выбрала именно Австрию, как проходят ее будни и чем так зацепил ее этот богатый историей город.
— Расскажите немного о себе?
— Имя Алия получила в честь казахской героини Великой Отечественной войны Алии Молдагуловой. Меткостью я не отличаюсь, но силу характера стараюсь развивать и считаю ее главным качеством, которое помогает мне двигаться вперед.
Мои первые шаги в карьере связаны с международными организациями. Особое значение для меня имела стажировка в SFCG Kyrgyzstan, где я участвовала в подготовке Yntymak Week — площадки для сотрудничества миростроительных организаций, включая UN Women, Acted и Saferworld. Во время этой работы мне доверили финансовую документацию. Именно тогда я поняла, что хочу соединить аналитические навыки с интересом к финансам. Так я пришла к аналитике рисков.
— Как вы попали в Вену?
— Я поступила в магистратуру Венского университета на программу «Прикладная экономика» со специализацией в финансах. Учеба здесь стала важным этапом профессионального и личного развития.
Сейчас я прохожу шестимесячную стажировку в ОБСЕ в Вене, в отделе IRMU. Для меня это возможность объединить академическую подготовку, аналитические навыки и международный опыт, чтобы двигаться дальше в выбранном направлении.
— Как выбирали университет и программу? Что было важным?
— Я учитывала наличие стипендий или недорогой контракт. Венский государственный университет — один из самых старинных в Европе. Контракт — всего 750 евро в семестр. Очень гибкий и удобный график. Также у них была программа, идеально подходящая мне. Я учусь на прикладной экономике со специализацией в финансах. Плюс наличие небольшого комьюнити выпускников АУЦА, и самое важное — безопасность.
— Поступить не так и сложно, главное — подойти к сбору и отправке документов очень серьезно. Единственная сложность возникает с легализацией документов. Программа, на которой я училась в АУЦА, идеально подходила под предметы Венского университета, поэтому мне не пришлось проходить интервью и сдавать какие-либо экзамены.
Я учусь на английском, что тоже являлось важным фактором выбора. Венский университет находится в мировом топ-150 вузов. Кроме того, активно изучаю немецкий язык. Глупо, по моему мнению, не воспользоваться таким шансом — учить язык с носителями.
— Чем отличается учебный процесс в Австрии от того, к чему мы привыкли в Кыргызстане?
— В моем университете система американская, а в Вене это как будто микс кыргызской и американской системы. У меня проходят лекции на 200 человек и на большинстве предметов не следят за посещаемостью. В АУЦА же часть оценки зависела от твоего посещения.
— Скажите, насколько дорого жить студенту в Вене?
— Очень дорого. На жилье уходит 500 евро, на остальные расходы где-то так же. Тут семестровый билет на все виды транспорта — 78 евро, интернет — 10 евро, каждый поход в кафе — минимум 15 евро, на продукты уходит около 50-70 евро в неделю. Я бы сказала для комфортной жизни нужно 700-1000 евро в месяц.
Кроме того, жилье найти сложно, надо искать как минимум за три месяца. Стоит дорого, так же нужно оплатить депозит, который стоит больше, чем месяц аренды. Волокиты тут много, да и конкуренция высокая.
— Что нравится, а что раздражает?
— Самое крутое — это путешествия и программы обмена. А раздражают постоянные экзамены, но мыслей все бросить не было, я понимаю, что это прекрасная возможность для моего роста в будущем. Когда тяжело, я обычно закрываюсь ото всех и даю себе время отдохнуть.
— Я живу рядом с летней резиденцией Габсбургов замком Шенбрунн. Добираться до университета надо 40-50 минут. Но зато рядом просторный и красивый парк. Мы любим с друзьями гулять там.
Жить здесь комфортно. Воздух очень чистый, улицы тоже, люди приветливые и спокойные. Все ведут размеренный образ жизни.
— Сложно ли было адаптироваться? Как справлялись с культурным шоком?
— Адаптироваться было не так сложно. Наверное, главный совет — это романтизировать жизнь, не хочется грустить, когда вокруг все красиво.
В новой среде и с прекрасным окружением я стала более спокойной и, думаю, что начала лучше понимать, чего хочу. Но мне очень не хватает продукции «Шоро»!
— Какие места в Вене вам особенно нравятся? Где обязательно стоит побывать?
— Стоит посетить все локации из фильма «Перед Рассветом». Это город искусства, домов-музеев известных композиторов и художников. Тут точно не соскучишься. Каждое первое воскресенье месяца вход во многие музеи бесплатный. Я бы посоветовала посетить кафе Adlerhoff, No panic coffee, Cafe Central.
— Я открыта ко всем возможностям, сейчас пока ищу работу за рубежом.
— Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает учиться в Вене, но боится?
— Как говорится, «боишься — не делай, делаешь — не бойся». Если есть желание и цель, то стоит рискнуть. Но если цели нет, лучше, конечно, серьезно обдумать, что даст такой серьезный шаг, как переезд в другую страну.