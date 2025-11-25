10:01
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

Минпросвещения КР расширяет партнерство с Австрией в области туризма

В Министерстве просвещения Кыргызстана состоялась встреча его главы Догдуркуль Кендирбаевой с австрийской делегацией.

По данным ведомства, в ее состав вошли представители Федерального министерства финансов Австрии, образовательных организаций, а также дипломатический советник Австрийского агентства экономического сотрудничества и развития.

Минпросвещения
Фото Минпросвещения
Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере профессионального, технического и туристического образования, включая взаимодействие с Горным университетом Леобена и туристическим колледжем Klessheim. Австрийская сторона предложила поддержку в разработке учебных программ, привлечении экспертов, инструкторов и проведении лекций по туризму и гостиничному менеджменту.

Догдуркуль Кендирбаева выразила заинтересованность в расширении партнерства, отметив, что для КР как горной страны развитие туристического потенциала на основе международных стандартов является одной из важных задач.

По итогам встречи стороны подписали документ о создании совместной рабочей группы между Минпросвещения КР и Австрийским агентством экономического сотрудничества и развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352126/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере туризма
«Две доски с крышей»: отсутствие нормальных туалетов в КР отпугивает туристов
В Кыргызстане делают упор на развитие круглогодичного туризма
Огромный стресс для туристов. Чиновник о туалетах в Кыргызстане
Японский посол уходит: Садыр Жапаров поблагодарил за JATA и туристов
В Кыргызстане начнут сотрудничать федерации альпинизма и спортивного туризма
Британский туроператор включил Кыргызстан в список перспективных направлений
В Кыргызстане предлагают ввести туристский сбор
В Кыргызстане пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В КР не решается вопрос регулирования работы гидов приключенческого туризма
Популярные новости
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
25 ноября, вторник
10:00
Эксперты: снижение вреда — путь к сокращению бремени неинфекционных заболеваний Эксперты: снижение вреда — путь к сокращению бремени не...
09:47
В Туркменистане из-за засухи полностью пересохли два водохранилища
09:34
После переговоров с ЕС. Мирный план для Украины сократился с 28 пунктов до 19
09:24
Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
09:23
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР