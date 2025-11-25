Минпросвещения КР расширяет партнерство с Австрией в области туризма

В Министерстве просвещения Кыргызстана состоялась встреча его главы Догдуркуль Кендирбаевой с австрийской делегацией.

По данным ведомства, в ее состав вошли представители Федерального министерства финансов Австрии, образовательных организаций, а также дипломатический советник Австрийского агентства экономического сотрудничества и развития.

Фото Минпросвещения

Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере профессионального, технического и туристического образования, включая взаимодействие с Горным университетом Леобена и туристическим колледжем Klessheim. Австрийская сторона предложила поддержку в разработке учебных программ, привлечении экспертов, инструкторов и проведении лекций по туризму и гостиничному менеджменту.

Догдуркуль Кендирбаева выразила заинтересованность в расширении партнерства, отметив, что для КР как горной страны развитие туристического потенциала на основе международных стандартов является одной из важных задач.

По итогам встречи стороны подписали документ о создании совместной рабочей группы между Минпросвещения КР и Австрийским агентством экономического сотрудничества и развития.