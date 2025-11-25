Минпросвещения КР расширяет партнерство с Австрией в области туризма

В Министерстве просвещения Кыргызстана состоялась встреча его главы Догдуркуль Кендирбаевой с австрийской делегацией.
По данным ведомства, в ее состав вошли представители Федерального министерства финансов Австрии, образовательных организаций, а также дипломатический советник Австрийского агентства экономического сотрудничества и развития.
Догдуркуль Кендирбаева выразила заинтересованность в расширении партнерства, отметив, что для КР как горной страны развитие туристического потенциала на основе международных стандартов является одной из важных задач.
По итогам встречи стороны подписали документ о создании совместной рабочей группы между Минпросвещения КР и Австрийским агентством экономического сотрудничества и развития.