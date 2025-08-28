При стрельбе в школе в Миннеаполисе погибли дети

Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе, сообщает CNN.

По словам начальника городской полиции Брайана О’Хара, погибшим было 8 и 10 лет. При этом 14 из 17 человек, получивших ранения, — дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Стрелку было около 20 лет, он также погиб. Брайан О’Хара сообщил, что стрельба произошла в ходе молитвы. Злоумышленник подошел к церкви снаружи и открыл огонь через окна. Он был вооружен винтовкой, дробовиком и пистолетом.

Мотив его поступка пока неизвестен. В полиции уточнили, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой.

Стрелявший в школе в Миннеаполисе был трансгендером, сообщает газета New York Post.

Глава ФБР Кэш Патель сказал журналистам, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман.

«Установлено, что сумасшедший стрелок, убивший двух детей и ранивший по меньшей мере 17 человек, присутствовавших на утренней мессе в католической школе в Миннеаполисе, был трансгендерной женщиной. На шокирующем видео, которое, предположительно, опубликовал стрелок, на оружейных журналах нацарапаны надписи «убить Дональда Трампа» и «за детей», — сказал он.