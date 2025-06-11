Вице-спикер и депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев и депутат Эрулан Кокулов покинули заседание Жогорку Кенеша, чтобы выяснить отношения.

Народные избранники обсуждали соглашение между Кыргызстаном и Исламским банком развития по предоставлению Минпросвещения кредитных и грантовых средств в $25,25 миллиона на развитие инклюзивного образования в КР.

В ходе обсуждения Мирлан Самыйкожо отметил, что вопросы депутатов к замминистра просвещения Надире Джусупбековой начали повторяться, и предложил перейти к голосованию. Коллеги его поддержали, и соглашение было одобрено.

Но действия парламентариев разозлило Эрулана Кокулова. Он посетовал, что коллеги постоянно принимают законопроекты второпях и ему не удается задать вопросы представителям кабмина. К тому же он раскритиковал Минпросвещения за полученные кредиты и гранты.

«Мы вообще будем работать? Даже если вопросы повторяются, мы должны их задать! Куда вы спешите? Надира айым, Министерство образования, на что тратит столько денег? С родителей деньги собираете, на экзамены собираете, на тряпки собираете, ремонт. Все покажу... Потом кредиты берете, гранты берете. Что вы с ними делаете? Вы когда-нибудь начнете работать? Я уже тут более трех лет сижу. Только и занят вашими кредитами. Позор! Наверное, медицине тоже нужно столько же средств, сколько вам идет. Но вы — просто образовательные учреждения, просто учите детей. Вы им не пересаживаете почки, сердце, лекарства им не закупаете, просто учите, но получаете миллионы. Или качество у вас изменилось? Столько денег за 3,5 года взяли! Или родителей вы принимаете? Ответьте, сколько замминистра в вашем ведомстве?» — спросил Эрулан Кокулов.

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев попросил ответить Надиру Джусупбекову письменно, так как депутат выступил во время процедурных вопросов. Обсуждение законопроекта окончено.

«У меня есть право выступать процедурно, и я им пользуюсь. Потому что вы не даете возможности задавать вопросы. Все время сокращаете, кое-как голосуете, отправляете, а они миллионы съедают, куда уходят, непонятно! Задавайте вопросы, даже если они повторяются», — сказал Эрулан Кокулов.

Депутат также разозлился на вице-спикера.

«Как только я говорю «коллеги», вы сразу вклиниваетесь и просите, чтобы так не говорили. А когда кабинет министров сюда приходит и говорит депутатам, что только не вздумается, тогда молчите?» — спросил Эрулан Кокулов.

Нурбек Сыдыгалиев пояснил, что депутат Мирлан Самыйкожо попросил перейти к голосованию, предложение большинство поддержало и ратификацию одобрили.

Эрулан Кокулов прервал вице-спикера и попросил не комментировать его выступление.

«Сейчас все закончится и поговорим», — ответил вице-спикер.

Спустя некоторое время и Эрулан Кокулов, Нурбек Сыдыгалиев и другие депутаты покинули зал заседания. В зале был слышны слова «уят эми» («стыдно теперь»).