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Происшествия

Кабул может стать первым современным городом, полностью оставшимся без воды

Кабул может стать первым современным городом, полностью оставшимся без воды. Об этом говорится в отчете международной гуманитарной организации Mercy Corps.

The Guardian
Фото The Guardian. Кабул может стать первым современным городом, полностью оставшимся без воды

Причиной эксперты называют стремительную урбанизацию и климатический кризис.

Уровень воды в подземных водоносных слоях афганской столицы за последние десять лет упал на 30 метров, говорится в отчете.

По данным экспертов, сегодня почти половина всех скважин — основного источника питьевой воды в Кабуле — пересохли. Отбор воды превышает естественное восполнение запасов на 44 миллиона кубометров ежегодно. Если ситуация не изменится, уже к 2030 году город может остаться без подземных вод вообще. Это ставит под угрозу жизни 7 миллионов человек.

Mercy Corps подчеркивает, что необходимо приложить реальные усилия для документирования ситуации и привлечения международного внимания к водному кризису в Афганистане. Если нет воды — люди покидают свои дома. Игнорирование этой проблемы приведет к росту миграции и страданиям афганцев.

Исследователи также добавили еще одну серьезную проблему— загрязнение воды. До 80 процентов подземных вод в Кабуле признаны небезопасными из-за высокого содержания сточных вод, солей и мышьяка.

Доступ к воде стал ежедневной борьбой для жителей города. Некоторые семьи тратят до 30 процентов своего дохода на воду, а более 60 процентов влезли в долги, чтобы ее купить. На фоне кризиса частные компании начали активно бурить новые скважины, извлекая общественные ресурсы и перепродавая их по завышенным ценам.

С 2001 года население Кабула увеличилось в семь раз, что привело к резкому росту потребностей в воде. Отсутствие централизованного управления и регулирования только усугубило проблему.

В начале 2025 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что получило лишь $8,4 миллиона из необходимых $264 миллионов на реализацию программ водоснабжения и санитарии в Афганистане.

Одним из проектов, способных снизить нагрузку на подземные источники, может стать строительство водопровода от реки Панджшер. Его проектирование завершилось в конце 2024 года, но запуск зависит от выделения бюджета — необходимо привлечь дополнительные инвестиции к уже предусмотренным $170 миллионам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332000/
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