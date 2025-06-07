Обманом забрали 5 гектаров земли. На Иссык-Куле задержан мошенник

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину по факту мошеннических действий с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



21 мая в следственную службу Министерства внутренних дел с заявлением обратился гражданин М.М. Он сообщил, что двое неизвестных мужчин незаконно завладели его земельным участком площадью 5 гектаров, расположенным в Тонском районе Иссык-Кульской области. Рыночная стоимость участка составляет около $80 тысяч. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в мошенничестве

Правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 38-летний М.М., ранее неоднократно судимый за различные преступления.Мужчину водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.