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Происшествия

Обманом забрали 5 гектаров земли. На Иссык-Куле задержан мошенник

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину по факту мошеннических действий с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

21 мая в следственную службу Министерства внутренних дел с заявлением обратился гражданин М.М. Он сообщил, что двое неизвестных мужчин незаконно завладели его земельным участком площадью 5 гектаров, расположенным в Тонском районе Иссык-Кульской области. Рыночная стоимость участка составляет около $80 тысяч. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в мошенничестве


Правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 38-летний М.М., ранее неоднократно судимый за различные преступления.

Мужчину водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331877/
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