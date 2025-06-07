17:48
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Сдайте оружие — получите деньги и избежите уголовной ответственности

Министерство внутренних дел проводит в регионах страны профилактические мероприятия, направленные на предотвращение преступлений и напоминание об ответственности за незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте по теме
Сотрудник «Ала-Тоо 24» нашел в туалете пистолет милиционера и унес его домой

В МВД напомнили, что за незаконные приобретение, сбыт или ношение холодного, газового, гладкоствольного и травматического оружия предусмотрено наказание — штраф до 1 тысячи расчетных показателей, исправительные работы или лишение права занимать определенные должности до трех лет.

При этом граждане, которые добровольно сдадут оружие, боеприпасы или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, за добровольную сдачу оружия и боеприпасов предусмотрено вознаграждение от 1 тысячи 600 до 16 тысяч сомов, в зависимости от типа и состояния предмета.

В МВД призывают граждан проявить ответственность и воспользоваться возможностью легально избавиться от незаконного оружия без последствий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331837/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция призывает соблюдать меры безопасности у воды
Убийство в Кара-Кульдже. Оружие обвиняемому досталось от дедушки — МВД
Старшего оперативника ГУУР МВД заподозрили в вымогательстве $5 тысяч
Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД
Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
У граждан стран ЕАЭС есть особые условия пребывания в России, напомнили в МВД РФ
МВД: Проведение развлекательных мероприятий после «Последнего звонка» запрещено
Недавно восстановленного главу Чуйского УОБДД Бопонова уволили из органов
В МВД Кыргызстана кадровые перестановки
В МВД прокомментировали обыск и задержание в ГУВД Бишкека
Популярные новости
Милиция ищет водителя, который матерился и&nbsp;угрожал женщине дубинкой в&nbsp;Бишкеке Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке
Частный детсад в&nbsp;Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса Частный детсад в Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса
Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а&nbsp;ее&nbsp;муж оштрафован Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а ее муж оштрафован
Более 200 иностранцев под видом этнических кыргызов работали в&nbsp;Чуйской области Более 200 иностранцев под видом этнических кыргызов работали в Чуйской области
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
7 июня, суббота
17:40
Сдайте оружие — получите деньги и избежите уголовной ответственности Сдайте оружие — получите деньги и избежите уголовной от...
17:06
Алмазбек Атамбаев прервал молчание и прокомментировал свой приговор
17:00
Никто не верил: как Рысгуль Акимжанова покорила Эверест вопреки всему
16:37
Ранее пропавшую в Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой
16:00
Кругосветчики со всего мира собрались в Кыргызстане