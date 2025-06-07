Министерство внутренних дел проводит в регионах страны профилактические мероприятия, направленные на предотвращение преступлений и напоминание об ответственности за незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В МВД напомнили, что за незаконные приобретение, сбыт или ношение холодного, газового, гладкоствольного и травматического оружия предусмотрено наказание — штраф до 1 тысячи расчетных показателей, исправительные работы или лишение права занимать определенные должности до трех лет.

При этом граждане, которые добровольно сдадут оружие, боеприпасы или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, за добровольную сдачу оружия и боеприпасов предусмотрено вознаграждение от 1 тысячи 600 до 16 тысяч сомов, в зависимости от типа и состояния предмета.

В МВД призывают граждан проявить ответственность и воспользоваться возможностью легально избавиться от незаконного оружия без последствий.