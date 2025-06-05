17:30
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Нарынской области зафиксировано землетрясение силой до 4 баллов

По информации Института сейсмологии, сегодня в 16.18 на территории Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Эпицентр находился в районе села Кара-Булун Ат-Башинского района Нарынской области, где сила подземных толчков достигла 4 баллов. В соседних населенных пунктах Кызыл-Туу и Казыбек толчки ощущались силой около 3,5 балла. Землетрясение зафиксировано в радиусе до 79 километров от эпицентра, включая Нарын.

По предварительным данным МЧС, жертв и разрушений не зафиксировано.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331742/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки
Делегация РФ посетила Нарын — откроют центр поддержки русского языка
В Нарынской области произошло землетрясение
В Кыргызстане снова произошло землетрясение
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,5
Увеличилось количество пострадавших объектов в Нарыне в результате землетрясений
Что делать во время землетрясения? Важные советы от МЧС
В результате землетрясения в Ак-Талинском районе трещины получили 99 домов
Третье за сегодня землетрясение зафиксировал Институт сейсмологии
Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки В Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки
ГКНБ задержал пользователя соцсетей по&nbsp;подозрению в&nbsp;возбуждении розни ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в возбуждении розни
Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по&nbsp;подозрению в&nbsp;коррупции Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по подозрению в коррупции
Бус сбил женщину, переходящую дорогу по&nbsp;пешеходному переходу Бус сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу
Бизнес
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
5 июня, четверг
17:27
Звонки россиянам из-за рубежа будут блокировать из-за телефонных мошенников Звонки россиянам из-за рубежа будут блокировать из-за т...
17:25
В Нарынской области зафиксировано землетрясение силой до 4 баллов
17:05
Мошенники распространяют фейк от имени аэропорта «Манас» о распродаже багажа
16:47
Годовалый Аслан Кенжебеков получил лекарство «Золгенсма» за $2 миллиона
16:34
Не сдали тест по госязыку — ОРТ аннулировано? Что делать до 21 июня