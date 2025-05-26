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В Чаеке ГКНБ вернул государству участок площадью 1,14 гектара

ГКНБ сообщил о возвращении государству земельного участка площадью 1,14 гектара. Ранее он принадлежал бывшей ремонтно-технической станции (РТС) в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области (ныне ОсОО «Жумгал-Айылтехсервис»).

По данным ГКНБ, РТС в советское время обслуживала и ремонтировала сельскохозяйственную и строительную технику, располагаясь на территории площадью 4,5 гектара. После распада СССР предприятие преобразовано в Джумгальское агротехническое объединение, а затем в ОсОО «Жумгал-Айылтехсервис». Руководителем назначен житель села Чаек Б.Т.С., управленческие функции переданы Центру по земельной и аграрной реформе (ЦЗАР).

Следствие установило, что директор ЦЗАР О.Т. и руководитель предприятия вступили в сговор и под предлогом банкротства незаконно вывели активы компании в частную собственность. В частности, в 2004 году участок площадью 0,4 гектара, а также здания и сооружения переданы кооперативу «Жумгал Сервис», зарегистрированному на аффилированных лиц.

Оставшаяся часть земли также выведена в частную собственность с нарушениями устава предприятия и положений ЦЗАР.

Возвращенный участок передан на баланс Чаекского айыльного аймака согласно акту приема-передачи. Власти рассматривают возможность строительства на этой территории жилых домов в рамках программы Государственной ипотечной компании.

Ранее ГКНБ уже вернул государству здания и сооружения бывшей станции. Мероприятия по возврату остального имущества продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330355/
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