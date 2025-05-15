В Бишкеке двух патрульных обвинили в вымогательстве взятки и задержали

Служба внутренних расследований задержала двух правоохранителей по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

10 мая примерно в 23.00 на улице Киевской два милиционера остановили автомобиль Honda Accord и вымогали у водителя 15 тысяч сомов. В противном случае грозились водворить авто на штрафстоянку.

«Под давлением правоохранителей, водитель перевел 12 тысяч сомов на электронный кошелек одному из милиционеров. Позже, 12 мая мужчина написал заявление в службу внутренних расследований МВД», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Установлены личности этих милиционеров — ими оказались милиционеры полка ППСМ младший сержант милиции У. уулу Т. и младший инспектор УПСМ Бишкека Ш.А. Их водворили в ИВС — следствие продолжается.