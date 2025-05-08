Автомобиль взорвался в толпе празднующих фанатов «ПСЖ» на Елисейских полях

Автомобиль врезался в толпу болельщиков «ПСЖ», которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов. После инцидента десятки болельщиков побежали вслед за машиной, которая позже обнаружена сожженной в нескольких метрах от места происшествия. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото AFP. Фанаты «ПСЖ» после выхода в финал Лиги чемпионов

По предварительным данным, ночью группа молодых людей подожгла автомобиль, въехав на нем в толпу футбольных болельщиков, празднующих победу «Пари Сен-Жермен» над «Арсеналом» во французской столице.

Ужасающие последствия засняты на видео и опубликованы в социальных сетях.

Сообщается, что молодые люди в капюшонах и футболках «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») также замечены в драке с полицией на Елисейских полях и близлежащих улицах.

«Самый серьезный инцидент на данный момент произошел, когда машина, по-видимому, врезалась в группу болельщиков «ПСЖ», — сказал источник в местной полиции. — По меньшей мере трое болельщиков ранены, один серьезно, а остальные получили травмы. Затем банда преследовала автомобиль, подожгла его и оставила гореть».

По данным французской газеты Le Parisien, одного из них спасатели унесли на носилках.